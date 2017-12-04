Эрдоган: США посредством FETÖ пытаются наказать нас

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ США хотят наказать и дискредитировать Турцию, поскольку она не подчиняется навязанным ей извне сценариям. Как сообщает Report об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Агры.

"Они пытаются наказать, осудить и дискредитировать нас, потому что мы не следуем их сценариям, которые очевидны и реализуются с помощью соавторов в нашей стране. Они делают это с FETÖ (террористическая организация Фетхуллаха Гюлена - ред.), но они должны знать, что не смогут обмануть нас", — заявил Эрдоган.

Глава государства также обвинил Вашингтон в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. "Частью этого сценария являются суды против граждан Турции в США… Этот поток нападок, лжи и клеветы в наш адрес – часть единого сценария, нацеленного на то, чтобы поставить страну на колени и внести раскол в наше общество. Все эти попытки закончатся провалом", - добавил он.