Эрдоган: США дали ИГ кучу долларов

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ дали. Мы не хотим вступать с ними в союзнические отношения по Африну. США постоянно нарушали наши договоренности", — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии.