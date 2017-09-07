Эрдоган сравнил с нацизмом анти-турецкие заявления ФРГ

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган сравнил с нацизмом анти-турецкие заявления Германии.

Как передает Report, об этом сообщает BREAKING VOP.

Слова Эрдогана стали ответом на старания немецких депутатов прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

"Я объясняю этот инцидент. Этот инцидент - это нацизм. Это фашизм", - сказал Эрдоган.

При этом позицию ЕС относительно членства Турции Эрдоган назвал "лицемерием и политической безнравственностью", и призвал ЕС принять четкое решение.