Эрдоган сравнил с нацизмом анти-турецкие заявления ФРГ

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган сравнил с нацизмом анти-турецкие заявления Германии.
Как передает Report, об этом сообщает BREAKING VOP.
Слова Эрдогана стали ответом на старания немецких депутатов прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.
"Я объясняю этот инцидент. Этот инцидент - это нацизм. Это фашизм", - сказал Эрдоган.
При этом позицию ЕС относительно членства Турции Эрдоган назвал "лицемерием и политической безнравственностью", и призвал ЕС принять четкое решение.
News DepartmentАвтор новости
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