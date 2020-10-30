Эрдоган спрогнозировал срок появления турецкой вакцины от COVID-19

Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

Турция стремится к весне 2021 года разработать и начать применять собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на местном телевидении.

"Турция, с одной стороны, внимательно следит за разработкой вакцин в Китае, России, США, а с другой - прилагает активные усилия по разработке своей вакцины от коронавируса. Отечественная вакцина может быть готова уже весной", - подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что развитые страны не прошли проверку на солидарность, а Турция, по его словам, оказала помощь 155 странам и восьми международным организациям во время пандемии коронавируса.