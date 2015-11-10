Эрдоган: союзники Турции склоняются к мысли о введении бесполетной зоны в Сирии

Bakı. 10 noyabr. REPORT.AZ/ Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что союзники Турции по борьбе с группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) склоняются к мысли о введении бесполетной зоны в Сирии. Как сообщило агентство Reuters, турецкий лидер не уточнил, какие именно государства он имеет в виду.

"Он добавил, что усматривает позитивное развитие событий относительно создания свободной от полетов зоны и проведения операций в воздухе", - передает агентство.

Эрдоган также завил в эфире телеканала CNN Turk, что Турция не потерпит продвижения курдских боевиков к западному берегу реки Евфрат, что, как опасается Анкара, приведет к созданию "курдского коридора" вблизи ее южной границы, отмечает Рейтер.

Власти Турции неоднократно предлагала создать на территории Сирии бесполетную зону, которая, по их мнению, может стать безопасным районом для размещения беженцев. США не поддержали эту идею. В начале октября заместитель начальника пресс-службы госдепартамента Марк Тонер заявил, что США на данный момент не располагают большим объемом логистической поддержки для создания бесполетной зоной над Сирией.