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Эрдоган: Современная Турция является примером инновационного развития

Эрдоган: Современная Турция является примером инновационного развития Современная Турция является примером инновационного развития и шагов по снижению импортозависимости. Наглядным примером тому служит оборонный сектор страны. Так, если еще 20 лет назад в Турции действовало 56 оборонных компаний, то сегодня этот показатель
В регионе
12 декабря 2022 г. 13:44
Эрдоган: Современная Турция является примером инновационного развития

Современная Турция является примером инновационного развития и шагов по снижению импортозависимости. Наглядным примером тому служит оборонный сектор страны. Так, если еще 20 лет назад в Турции действовало 56 оборонных компаний, то сегодня этот показатель превышает 1 600.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии награждения победителей Недели инноваций Турции в понедельник в Стамбуле.

"В 2002 году экспорт продукции оборонного назначения Турции не превышал 248 млн долларов, тогда как по итогам текущего года этот показатель прогнозируется на уровне выше 4 млрд долларов. Бюджет оборонных проектов Турции вырос с около 5,5 млрд - до 75 млрд долларов, включая начинания, находящиеся на стадии тендеров", - отметил турецкий лидер.

По его словам, успехи в оборонном секторе Турции достигнуты вопреки многочисленным преградам: скрытым и открытым эмбарго и рестрикциям.

Эрдоган отметил, что в сфере производства беспилотной авиации, страна и вовсе входит в тройку или четверку ведущих стран мира.

Глава государства выразил признательность каждой компании, вносящей вклад в развитие Турции и формирование отечественных брендов.

Касаясь ситуации в энергетическом секторе страны, он сообщил, что производство нефти в Турции в 2023 году планируется довести до отметки в 100 тыс. баррелей в сутки.

Президент Эрдоган назвал показателем технологического развития страны также первый отечественный электромобиль TOGG: "Гордость Турции и турецкого автопрома – отечественный электромобиль TOGG в ближайшие месяцы появится на дорогах", - отметил он.

Глава государства заверил, что правительство продолжит работать с целью включения Турции в ТОП-10 развитых экономик мира.

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