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Эрдоган совершит "визиты благодарности" в регионы Турции

Эрдоган совершит "визиты благодарности" в регионы Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начнет турне по регионам страны.
В регионе
6 июля 2023 г. 10:40
Эрдоган совершит визиты благодарности в регионы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начнет турне по регионам страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, сначала он посетит провинции на северо-востоке страны.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган начинает свои "визиты благодарности" в регионы страны после выборов. В субботу он впервые посетит Байбурт и Гюмюшхане, где получил рекордное количество голосов на выборах 14 и 28 мая", - сообщает издание.

Ожидается, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия ряда общественных зданий в Байбурте.

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Версия на английском языке Erdogan to make ‘gratitude visits’ to Turkish regions

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