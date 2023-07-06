Эрдоган совершит "визиты благодарности" в регионы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начнет турне по регионам страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу начнет турне по регионам страны.

Как передает Report со ссылкой на газету Sabah, сначала он посетит провинции на северо-востоке страны.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган начинает свои "визиты благодарности" в регионы страны после выборов. В субботу он впервые посетит Байбурт и Гюмюшхане, где получил рекордное количество голосов на выборах 14 и 28 мая", - сообщает издание.

Ожидается, что Эрдоган примет участие в церемонии открытия ряда общественных зданий в Байбурте.