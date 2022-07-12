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Эрдоган совершит визит в Венесуэлу

Эрдоган совершит визит в Венесуэлу Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана.
В регионе
12 июля 2022 г. 07:46
Эрдоган совершит визит в Венесуэлу

Власти Венесуэлы готовятся к визиту в страну президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник венесуэльский лидер Николас Мадуро.

"В грядущие дни мы будем принимать президента Эрдогана в Венесуэле. Мы снова с радостью ведем подготовку для того, чтобы этот визит оказал большое влияние на развитие и экономическое восстановление Венесуэлы", - сказал Мадуро на встрече с послом Турции в Каракасе, завершающим свою миссию в южноамериканской республике.

Напомним, что в начале июня Мадуро посетил Анкару, где встретился с Эрдоганом. Президент Турции последний раз был с визитом в Венесуэле в 2018 году.

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