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    Эрдоган совершит визит в Катар

    В ходе визита планируется обсуждение вопросов, касающихся ситуации в регионе© REUTERS/ Umit Bektas

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября совершит визит в Катар.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он встретится с руководством Катара.

    В рамках визита предусмотрено обсуждение вопросов, касающихся ситуации в регионе, развития и расширения связей между двумя странами.

    Отметим, что Турция выступает посредником в нормализации отношений Катара с Саудовской Аравией и арабскими странами, выступающими с единой позиции с ним.

    Напомним, что Р. Т. Эрдоган 13 ноября совершит визит в Россию, а 14 ноября - в Кувейт.

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