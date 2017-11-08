Эрдоган совершит визит в Катар

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября совершит визит в Катар.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он встретится с руководством Катара.
В рамках визита предусмотрено обсуждение вопросов, касающихся ситуации в регионе, развития и расширения связей между двумя странами.
Отметим, что Турция выступает посредником в нормализации отношений Катара с Саудовской Аравией и арабскими странами, выступающими с единой позиции с ним.
Напомним, что Р. Т. Эрдоган 13 ноября совершит визит в Россию, а 14 ноября - в Кувейт.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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