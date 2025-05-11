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Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по российско-украинскому конфликту

Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по российско-украинскому конфликту Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по российско-украинскому конфликту.
В регионе
11 мая 2025 г. 14:59
Эрдоган сообщил Путину о готовности Анкары принять переговоры по российско-украинскому конфликту

Турция готова принять прямые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган приветствовал заявление президента России Путина о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и выразил готовность Турции принять переговоры, которые приведут к прочному решению", - сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора. "Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров", - подчеркнул в связи с этим Эрдоган. 

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Putinə Ankaranın Rusiya-Ukrayna ilə bağlı danışıqları qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib

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