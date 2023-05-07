Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о реализации проекта Большого стамбульского тоннеля.

Как передает Report, об этом глава государства заявил на массовом митинге, проходившем в воскресенье в Стамбуле.

"Мы реализуем проект Большого стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который будет проходить под Стамбульским проливом (Босфор) после "Мармарай" и Евразийского тоннеля", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что Большой стамбульский тоннель соединит 11 различных железнодорожных линий мегаполиса.

Ежегодно им будут пользоваться 6,5 млн человек, подчеркнул он.

Турецкий лидер сообщил также, что в текущем году будет завершен проект соединения линий метро "Бахчелиэвлер-Киразлы", "Йеникапы-Инджирли-Сефакёй" и "Халкалы-Стамбульский аэропорт".

"В следующем году мы завершаем железнодорожную линию "Алтунизаде-Босна бульвар", "Гебзе-Мост Явуз Султан Селим", а линия высокоскоростного поезда между аэропортом и Халкалы находится на стадии тендера", - отметил Эрдоган.