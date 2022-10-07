Эрдоган сообщил о размещении ударных БПЛА на севере Кипра

Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны.

Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные дроны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на первый саммит Европейского политического сообщества в Праге.

"Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую Республику Северного Кипра со всех направлений", - заявил турецкий лидер.

Он прокомментировал вероятность создания новой военной базы Турции на полуострове Карпаз на севере Кипра.

По его словам, первой реакцией Турции на решение США отменить эмбарго на поставки вооружения греческом Кипру стало размещение ударных БПЛА на территории Северного Кипра.

Эрдоган указал, что вне зависимости от принятия решения по созданию военной базы, самолеты турецких ВВС, взлетающие с территории Турции и сегодня могут в кратчайшие сроки достигать острова. "Никаких проблем и в этом вопросе нет", - заверил он.