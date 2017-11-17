Эрдоган сообщил о предстоящей встрече глав генштабов России, Турции и Ирана

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Начальники генштабов России, Турции и Ирана проведут переговоры накануне саммита лидеров этих стран по сирийскому урегулированию в Сочи 22 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.

"Двадцать второго ноября лидеры трех стран соберутся в Сочи. До этого встретятся наши главы МИД с целью подготовки встречи, также проведут переговоры главы генштабов. У нас будет возможность обсудить последние события, начиная с Идлиба и Африна", - заявил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета при возвращении в Турцию из турне по России, Кувейту и Катару.

По его словам, в Идлибе есть 12 наблюдательных пунктов ВС Турции по контролю за перемирием в зоне деэскалации, которые чувствительны для России и Ирана, и относительно них Анкара проявляет гибкость.

"Однако что касается Африна, то такое же желание Ирана мы не приветствуем, потому что на саммите G20 в Гамбурге (в июле – ред.) Россия дала нам слово отнестись с необходимым пониманием к нашей обеспокоенности относительно угроз безопасности и уйти оттуда", - добавил Эрдоган.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил предстоящую 22 ноября встречу лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, на повестке которой будет тема Сирии, такой формат переговоров объясняется тем, что все три страны - гаранты перемирия.