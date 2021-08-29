Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника

Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию.

Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", - сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке".

"Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, "некоторые страны используют технологии для изменения суверенитета, границ, а наш принцип - любые технологии использовать на благо людей". "Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции", - заявил президент страны.