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Эрдоган сообщил о планах обсудить с Зеленским пути разрешения ситуации в Украине

Эрдоган сообщил о планах обсудить с Зеленским пути разрешения ситуации в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Украине и предложить пути ее урегулирования. Телефонный разговор планируется на 5 января.
В регионе
5 января 2023 г. 16:09
Эрдоган сообщил о планах обсудить с Зеленским пути разрешения ситуации в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Украине и предложить пути ее урегулирования. Телефонный разговор планируется на 5 января.

Как передает Report, трансляцию выступления Эрдогана на заседании правящей партии ведет TRT Haber.

По словам Эрдогана, Анкара сможет вывести российско-украинские отношения на иной, "более мягкий" уровень.

Кроме того, указал президент, в ходе беседы стороны обсудят "зерновой коридор" и ситуацию с удобрениями.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rəsmi Ankara Rusiya-Ukrayna münasibətlərini “daha ​​yumşaq” səviyyəyə gətirəcək"
Версия на английском языке Erdogan announces plans to discuss ways to resolve situation in Ukraine with Zelenskyy

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