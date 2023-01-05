Эрдоган сообщил о планах обсудить с Зеленским пути разрешения ситуации в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Украине и предложить пути ее урегулирования. Телефонный разговор планируется на 5 января.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию в Украине и предложить пути ее урегулирования. Телефонный разговор планируется на 5 января.

Как передает Report, трансляцию выступления Эрдогана на заседании правящей партии ведет TRT Haber.

По словам Эрдогана, Анкара сможет вывести российско-украинские отношения на иной, "более мягкий" уровень.

Кроме того, указал президент, в ходе беседы стороны обсудят "зерновой коридор" и ситуацию с удобрениями.