Эрдоган сообщил о готовящейся встрече с новым премьером Швеции

Новый премьер Швеции Ульф Кристерссон инициировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Новый премьер Швеции Ульф Кристерссон инициировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции заявил в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Азербайджан.

По его словам, темой встречи станет выдача террористов турецкой стороне: "Я одобрил идею и готов встретится в нашей стране. Новый премьер Швеции выступает за активную борьбу с терроризмом и террористами. Встреча с ним станет тестом на искренность", - отметил турецкий лидер.

Отметим, что ранее Эрдоган заявлял о том, что Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания. Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении РКК, и согласились экстрадировать курдских экстремистов.