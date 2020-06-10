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Эрдоган снял с должности губернаторов 41 провинции

Эрдоган снял с должности губернаторов 41 провинции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об освобождении от должности губернаторов 41 провинции страны.

Как передает Report, об этом сообщает издание Resmi Qazete.

Отмечается, что в 18 провинций назначены новые губернаторы.

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