Эрдоган снял с должности губернаторов 41 провинции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об освобождении от должности губернаторов 41 провинции страны.
Как передает Report, об этом сообщает издание Resmi Qazete.
Отмечается, что в 18 провинций назначены новые губернаторы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об освобождении от должности губернаторов 41 провинции страны.
Как передает Report, об этом сообщает издание Resmi Qazete.
Отмечается, что в 18 провинций назначены новые губернаторы.
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