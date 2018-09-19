Эрдоган смягчил условия предоставления иностранцам гражданства Турции

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, который значительно упрощает получение иностранцами гражданства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст указа опубликован cегодня в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В документе отмечается, что иностранцу теперь достаточно иметь подтвержденные инвестиции в основной капитал в размере $500 тыс. вместо прежней нормы в $2 млн. Гражданство предоставляется лицу, которое вложило $250 тыс. (вместо $1 млн) в недвижимость с обязательством не продавать собственность в течение трех лет.

С $3 млн до $500 тыс. снижен объем гособлигаций или банковских вкладов, которые иностранец должен иметь в турецких банках для получения удостоверения личности турецкого образца. С той же целью можно будет вложить $500 тыс. вместо $1,5 млн в местный инвестфонд, занимающийся недвижимостью.

Минтруда и соцбезопасности скорректировало нормы, касающиеся количества рабочих мест: теперь гражданином Турции может стать иностранец, на предприятии которого трудоустроено минимум 50, а не 100, как требовалось раньше, турок.