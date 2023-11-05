Эрдоган: Смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкий лидер напомнил, что у СНР сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе.

"Вчера состоялся съезд основной оппозиции. С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу - ред.)? Он сказал "до свидания" главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Ризе.

Напомним, что 74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года.