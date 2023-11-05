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Эрдоган: Смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Эрдоган: Смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит.
В регионе
5 ноября 2023 г. 17:11
Эрдоган: Смена лидера в турецкой оппозиции ничего не изменит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что смена лидера в основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции ничего не изменит.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкий лидер напомнил, что у СНР сменился председатель, им стал Озгюр Озель, которому прежний глава партии Кемаль Кылычдароглу проиграл на внутрипартийном конгрессе.

"Вчера состоялся съезд основной оппозиции. С кем попрощался господин Кемаль (Кылычдароглу - ред.)? Он сказал "до свидания" главе террористов в Эдирне… Они ничем не отличаются. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями", - заявил турецкий лидер, выступая в воскресенье в Ризе.

Напомним, что 74-летний Кылычдароглу возглавлял партию с мая 2010 года.

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Версия на английском языке Erdogan: Change of leader in Turkish opposition won't change anything
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti CHP-də lider dəyişikliyinə münasibət bildirib

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