Эрдоган: Швеция не предприняла шагов в отношении PKK для вступления в НАТО

Швеция не предприняла шагов в отношении деятельности PKK, необходимых для одобрения Анкарой вступления этой страны в НАТО.

Швеция не предприняла шагов в отношении деятельности PKK, необходимых для одобрения Анкарой вступления этой страны в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам в самолете по возвращению из Астаны.

"Они сказали, что подготовили почву для экспорта оружия в Турцию из Швеции. Это правда, что они предприняли такие шаги по этим вопросам. Но, к сожалению, до сих пор не было принято никаких мер в отношении деятельности террористической организации PKK в Швеции. Наша обязанность заключалась в том, чтобы передать этот вопрос в парламент, и мы это сделали", - заявил Эрдоган.

Президент Турции в октябре внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.