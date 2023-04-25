Эрдоган: Сфера образования - один из приоритетов правительства Турции

Сфера образования остается одним из приоритетных направлений политики властей Турции.
Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии назначения 3 500 учителей с ограниченными физическими возможностями, которая прошла в Анкаре.
Глава государства отметил, что на сегодняшний день в системе Министерства образования Турции трудоустроено в целом более 1 млн учителей. Причем три четверти из них трудоустроены за последние 20 лет. Из общего числа педагогов более 11 500 - люди с ограниченными способностями.
"Активное вовлечение в социальную жизнь лиц с ограниченными способностями - один из важных аспектов и показателей развитости любого современного общества", - отметил Эрдоган.
По его словам, зарплата старшего педагога средней школы достигла 25 тыс., а зарплата учителя - 22,5 тыс. турецких лир.