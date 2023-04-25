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Эрдоган: Сфера образования - один из приоритетов правительства Турции

Эрдоган: Сфера образования - один из приоритетов правительства Турции Сфера образования остается одним из приоритетных направлений политики властей Турции.
В регионе
25 апреля 2023 г. 14:44
Эрдоган: Сфера образования - один из приоритетов правительства Турции

Сфера образования остается одним из приоритетных направлений политики властей Турции.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии назначения 3 500 учителей с ограниченными физическими возможностями, которая прошла в Анкаре.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день в системе Министерства образования Турции трудоустроено в целом более 1 млн учителей. Причем три четверти из них трудоустроены за последние 20 лет. Из общего числа педагогов более 11 500 - люди с ограниченными способностями.

"Активное вовлечение в социальную жизнь лиц с ограниченными способностями - один из важных аспектов и показателей развитости любого современного общества", - отметил Эрдоган.

По его словам, зарплата старшего педагога средней школы достигла 25 тыс., а зарплата учителя - 22,5 тыс. турецких лир.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Baş müəllimin əməkhaqqı 25 000, mütəxəssis müəllimlərin maaşı isə 22 500 lirəyə çatıb”

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