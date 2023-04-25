Эрдоган: Сфера образования - один из приоритетов правительства Турции

Сфера образования остается одним из приоритетных направлений политики властей Турции.

Сфера образования остается одним из приоритетных направлений политики властей Турции.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии назначения 3 500 учителей с ограниченными физическими возможностями, которая прошла в Анкаре.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день в системе Министерства образования Турции трудоустроено в целом более 1 млн учителей. Причем три четверти из них трудоустроены за последние 20 лет. Из общего числа педагогов более 11 500 - люди с ограниченными способностями.

"Активное вовлечение в социальную жизнь лиц с ограниченными способностями - один из важных аспектов и показателей развитости любого современного общества", - отметил Эрдоган.

По его словам, зарплата старшего педагога средней школы достигла 25 тыс., а зарплата учителя - 22,5 тыс. турецких лир.