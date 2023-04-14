Эрдоган: Сейчас условия в больницах Турции лучше, чем в Кливлендской клинике

Сейчас турецкие больницы находятся в более лучшем состоянии, чем Кливлендская больница. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сейчас условия в больницах Турции лучше, чем в Кливлендской клинике.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сказал, что созданы все условия для того, чтобы граждане могли комфортно проходить обследование и лечение в больницах: "Раньше состояние городских больниц было не таким, как сейчас. Ситуация поменялась. Сегодня мы конкурируем с самыми известными клиниками мира. Число наших городских больниц будет продолжать расти".

Эрдоган также отметил, что в районах, пострадавших от землетрясения, продолжаются восстановительные работы: "Я попросил у наших граждан дать мне один год. С божьей помощью, через год новые квартиры будут переданы нашим гражданам".