Эрдоган сегодня примет в Анкаре нового главу МИД Китая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду в Анкаре главу канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в среду в Анкаре главу канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

"Господин президент примет главу МИД Китая Ван И в президентском дворце в 14.30", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в ходе визита Ван И, который на дня был назначен на данный пост, встретится с главой МИД Хаканом Фиданом. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние отношения, региональные и международные вопросы.