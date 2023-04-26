Эрдоган сегодня посетит ряд провинций, хотя накануне испытывал недомогание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в среду несколько выступлений в трех различных провинциях, несмотря на недомогание, которое он испытывал накануне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет в среду несколько выступлений в трех различных провинциях, несмотря на недомогание, которое он испытывал накануне.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.

"На сегодня у господина президента запланирована обширная программа, которая включает выступления в Кырыккале, Йозгате и Сивасе", - подчеркнул собеседник агентства.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что со здоровьем Эрдогана все в порядке.

Вечером во вторник прямой телеэфир с Эрдоганом был сокращен из-за его недомогания. По словам турецкого лидера, недуг вызван желудочным гриппом. Эрдоган отвечал на вопросы журналистов телекомпаний Kanal-7 и Ulke в рамках предвыборной кампании к выборам главы республики, которые пройдут в Турции 14 мая. Через несколько минут после начала эфира трансляция на 20 минут прекратилась, по телевидению транслировали рекламные заставки. Когда эфир возобновился, Эрдоган сказал журналистам в студии, что "сильно застудил желудок".