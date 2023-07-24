Эрдоган сегодня обсудит с членами Кабмина "зерновую сделку", членство Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проведет заседание Кабмина впервые после участия на саммита НАТО и завершившегося турне по странам Персидского залива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проведет заседание Кабмина впервые после участия на саммита НАТО и завершившегося турне по странам Персидского залива.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

Сообщается, что в заседании, который состоится в президентском комплексе Бештепе, дорожные карты и экономические договоренности в рамках турне.

Кроме того, будут обсуждены вопросы, связанные с продлением "зерновой сделки", вступлением Швеции в НАТО, связи между Турцией и Евросоюзом, а также акциями сожжения Корана в Швеции и т.д.

Отметим, что визиты турецкого лидера в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ состоялись 17-19 июля. По итогам визита в Саудовскую Аравию подписаны ряд соглашений на сумму 50,7 млрд долларов.