Эрдоган: Сегодня нужны более прочные отношения между Турцией и ЕС

Общие интересы Турции и ЕС не должны становиться заложниками от неблаговидных планов некоторых стран-членов сообщества.

Общие интересы Турции и ЕС не должны становиться заложниками от неблаговидных планов некоторых стран-членов сообщества.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сегодня как никогда необходимы более прочные и институционализированные отношения между Турцией и ЕС. Как страна-кандидат, Турция стремится к этому", - отметил он.

Эрдоган выразил надежду на то, что решения по итогам предстоящего саммита ЕС будут способствовать обновлению Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также ускорению визовых процедур для граждан Турции вплоть до достижения безвизового режима.