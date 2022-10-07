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Эрдоган: Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта

Эрдоган: Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта "Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта. Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании этого вопроса".
В регионе
7 октября 2022 г. 03:49
Эрдоган: Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган

"Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта. Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании этого вопроса".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «, а также указал на дипломатические шаги Турции в его урегулировании. Его слова приводит ТАСС.

"Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже худший мир лучше войны", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также назвал себя единственным лидером, кто может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ukraynada ən pis sülh belə müharibədən daha yaxşıdır”

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