Эрдоган: Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта

"Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта. Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании этого вопроса".

"Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта. Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании этого вопроса".

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «, а также указал на дипломатические шаги Турции в его урегулировании. Его слова приводит ТАСС.

"Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже худший мир лучше войны", - подчеркнул турецкий лидер.

Он также назвал себя единственным лидером, кто может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.