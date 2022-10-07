Эрдоган: Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта

"Худший мир в Украине будет лучше продолжения конфликта. Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции в урегулировании этого вопроса".
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"Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем прилагать усилия по прекращению конфликта с верой в то, что даже худший мир лучше войны", - подчеркнул турецкий лидер.
Он также назвал себя единственным лидером, кто может вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.