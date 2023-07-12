Эрдоган: саммит НАТО сыграл важную роль в процессе вступления Турции в ЕС

Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл заметную роль в деле вступления Турции в Евросоюз и отмены санкций против республики.

Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл заметную роль в деле вступления Турции в Евросоюз и отмены санкций против республики.

Как передает Report , об этом написал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит в Вильнюсе, который мы сегодня успешно завершили, сыграл важную роль в принятии новых подходов и важнейших решений в борьбе с терроризмом, в процессе нашего вступления в Европейский союз и отмены санкций против нашей страны, а также в укреплении возможностей НАТО по сдерживанию. Благодаря тем шагам, которые мы предпримем, мы, надеюсь, еще больше закрепим достигнутые успехи", - говорится в сообщении.

Турецкий лидер отметил, что продолжит "жестко отстаивать интересы страны, "права и законы нашего государства на всех площадках".