Эрдоган: саммит НАТО сыграл важную роль в процессе вступления Турции в ЕС

Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл заметную роль в деле вступления Турции в Евросоюз и отмены санкций против республики.
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"Саммит в Вильнюсе, который мы сегодня успешно завершили, сыграл важную роль в принятии новых подходов и важнейших решений в борьбе с терроризмом, в процессе нашего вступления в Европейский союз и отмены санкций против нашей страны, а также в укреплении возможностей НАТО по сдерживанию. Благодаря тем шагам, которые мы предпримем, мы, надеюсь, еще больше закрепим достигнутые успехи", - говорится в сообщении.
Турецкий лидер отметил, что продолжит "жестко отстаивать интересы страны, "права и законы нашего государства на всех площадках".