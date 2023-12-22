Эрдоган с января начнет агиткампанию к мартовским муниципальным выборам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с января приступит к ведению агиткампании перед муниципальными выборами 31 марта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с января приступит к ведению агиткампании перед муниципальными выборами 31 марта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал A Haber, глава турецкого государства намерен провести крупные митинги в 50 провинциях.

Возглавляемая президентом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) начнет разворачивать свои предвыборные штабы в провинциях с 1 января. 15 января в Анкаре, как ожидается, будут обнародованы списки ее кандидатов в местные органы власти, в том числе на посты мэров крупнейших городов.

Эрдоган проведет митинги в 50 провинциях, в 30 центрах регионов планируются наиболее крупные агитационные акции. Он посетит и пострадавшие в ходе февральского землетрясения провинции страны. В Анкаре и Стамбуле предвыборный штаб намерен традиционно провести более заметные акции с участием сотен тысяч человек.