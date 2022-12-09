Эрдоган: С Путиным 11 декабря обсудим "зерновой коридор"

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 11 декабря проведут телефонный разговор.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 11 декабря проведут телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил турецкий лидер в Стамбуле 9 декабря в рамках международного форуму TRT World Forum-2022.

По его словам, будет обсуждена тема "зернового коридора".

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с видеообращением к участникам TRT World Forum. Он поблагодарил президента Турции за вклад в реализацию в "зерновой инициативы".

Отметим, что в рамках форума состоятся различные сессии, в том числе на темы борьбы с дезинформацией, обеспечения глобальной продовольственной безопасности, изменения климата, цифровизации, миграции и российско-украинской войны.