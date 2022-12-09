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Эрдоган: С Путиным 11 декабря обсудим "зерновой коридор"

Эрдоган: С Путиным 11 декабря обсудим "зерновой коридор" Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 11 декабря проведут телефонный разговор.
В регионе
9 декабря 2022 г. 13:20
Эрдоган: С Путиным 11 декабря обсудим зерновой коридор

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 11 декабря проведут телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил турецкий лидер в Стамбуле 9 декабря в рамках международного форуму TRT World Forum-2022.

По его словам, будет обсуждена тема "зернового коридора".

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с видеообращением к участникам TRT World Forum. Он поблагодарил президента Турции за вклад в реализацию в "зерновой инициативы".

Отметим, что в рамках форума состоятся различные сессии, в том числе на темы борьбы с дезинформацией, обеспечения глобальной продовольственной безопасности, изменения климата, цифровизации, миграции и российско-украинской войны.

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Версия на английском языке Erdogan says will discuss 'grain corridor' with Putin on December 11
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Putin və Zelenski ilə danışacaq

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