Эрдоган: С 2002 года в Турцию возвращено более 13 тыс. исторических произведений искусства

С 2002 года по настоящее время в Турцию было возвращено в общей сложности 13 291 историческое произведение искусства.

С 2002 года по настоящее время в Турцию было возвращено в общей сложности 13 291 историческое произведение искусства.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на выставке "Золотой век археологии", организованной в рамках международного археологического симпозиума.

Он отметил, что Турция занимает одно из ведущих мест в мировой археологии по исследованиям, проводимым как на суше, так и в подводных зонах:

"Наши специалисты будут тщательно документировать наше культурное наследие, сначала в пределах страны, а затем за его пределами. После 86-летнего перерыва мы вернули Айя-Софии ее подлинный статус и включили ее в самый масштабный за всю историю процесс реставрации. С 2002 года по настоящее время мы обеспечили возвращение в Турцию в общей сложности 13 291 исторического произведения искусства".