Эрдоган: Ряд стран НАТО, СЕ или ООН превратились в убежище для террористов

Ряд государств, входящих вместе с Турцией в состав НАТО, Совета Европы или ООН, превратились в убежище для бандитов, бегущих от турецкого правосудия.

Ряд государств, входящих вместе с Турцией в состав НАТО, Совета Европы или ООН, превратились в убежище для бандитов, бегущих от турецкого правосудия.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на международной конференции на тему развития института омбудсменов в среду в Анкаре.

Президент Турции напомнил о противоправных действиях сторонников террористов РКК в Париже и выразил надежду на то, что подобные события докажут ошибочность подразделения террористов "на хороших и плохих", что "откроет путь для нового этапа борьбы с терроризмом".

Глава турецкого государства также привлек внимание к ситуации в соседней Сирии.

По его словам, в районы Сирии, зачищенные от террористов усилиями Турции, до сегодняшнего дня вернулись около 550 тыс. беженцев. "По мере плодотворности дипломатических контактов РФ, Турции и режима Башара Асада, число возвращающихся [в Сирию] беженцев будет расти", - сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган раскритиковал запрет на учебу девушек в вузах Афганистана, назвав подобный подход "далеким от гуманизма и учений ислама". "Девочки [в Афганистане] должны иметь доступ к системе образования. Никто не вправе обосновывать подобный подход учениями ислама. Наша религия подобного не признает!", - подчеркнул политик.