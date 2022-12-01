Эрдоган: Рост интереса инвесторов - следствие доверия к экономике Турции

Рост интереса инвесторов к Турции - это также показатель доверия к экономике и дипломатии.

Рост интереса инвесторов к Турции - это также показатель доверия к экономике и дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в послании к участникам VI Конгресса инвестиционных рынков Турции, стартовавшего в четверг в Стамбуле.

Он подчеркнул готовность властей Турции к оказанию максимальной поддержки иностранным инвесторам, "доверяющим светлому будущему страны".

Эрдоган привлек внимание к стабильно развивающейся на фоне пандемии Турции, расположенной в регионе, полном конфликтов. По его словам, мощная база системы здравоохранения, умение быстро восстанавливаться и другие факторы превратили Турцию в сильную страну.

"С первого дня украинско-российского кризиса, Анкара придерживалась сбалансированного подхода, стремясь к достижению договоренностей в регионе. Наша страна усилила свою роль "ключевого игрока" в регионе. Поэтому считаю возрастающий интерес инвесторов, проявлением доверия к экономике и дипломатии Турции", - отметил глава государства.