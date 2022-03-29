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Эрдоган: Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты

Эрдоган: Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты «Продолжающееся боестолкновения беспокоит нас как соседей и друзей».
В регионе
29 марта 2022 г. 11:27
Эрдоган: Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты

«Продолжающееся боестолкновения беспокоит нас как соседей и друзей».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с делегациями России и Украины.

«Мы находимся в контакте со многими вашими официальными лицами, включая глав государств. На всех международных платформах мы выразили позицию, соответствующую интересам обеих сторон. Мы не уклонились от ответственности. Продление войны не соответствует чьим-либо интересам. Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты», - отметил президент.

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Версия на английском языке Erdogan: Russia-Ukraine talks should yield successful results
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Artıq Rusiya-Ukrayna müzakirələrində uğurlu nəticələr olmalıdır"

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