Эрдоган: Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты

«Продолжающееся боестолкновения беспокоит нас как соседей и друзей».

«Продолжающееся боестолкновения беспокоит нас как соседей и друзей».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с делегациями России и Украины.

«Мы находимся в контакте со многими вашими официальными лицами, включая глав государств. На всех международных платформах мы выразили позицию, соответствующую интересам обеих сторон. Мы не уклонились от ответственности. Продление войны не соответствует чьим-либо интересам. Российско-украинские переговоры уже должны иметь успешные результаты», - отметил президент.