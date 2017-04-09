Эрдоган: "России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с США.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующую позицию он изложил, выступая в Стамбуле.

Эрдоган позитивно оценил американский ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе, ставший ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

"Мы надеемся, что все это не сведется к действиям одних лишь США. Мы рассчитываем, что и Россия примет участие в этом - по крайней мере прекратит защищать Асада", - сказал он.