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    Эрдоган: "России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада"

    Президент Турции позитивно оценил американский ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что России следует прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада и действовать в этой арабской стране совместно с США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующую позицию он изложил, выступая в Стамбуле.

    Эрдоган позитивно оценил американский ракетный удар по сирийской авиабазе в Хомсе, ставший ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

    "Мы надеемся, что все это не сведется к действиям одних лишь США. Мы рассчитываем, что и Россия примет участие в этом - по крайней мере прекратит защищать Асада", - сказал он.

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