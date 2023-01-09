Эрдоган: Роль турецких БПЛА в победе в Карабахе меняет методы ведения войны

"Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства в достижении победы в Карабахе и выполняемая ими сейчас миссия в Ливии меняют технику ведения войны".

"Роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства в достижении победы в Карабахе и выполняемая ими сейчас миссия в Ливии меняют методы ведения войны".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии презентации штурмовых гаубиц нового поколения.

Р.Т.Эрдоган отметил, что турецкие БПЛА одни из лучших в мире, а гаубицы сделают страну еще сильнее и добавил, что работы по расширению оборонной промышленности Турции будут продолжаться.

Глава государства отметил, что в прошлом году экспорт Турции в сфере оборонной промышленности составил рекордные 4 млрд 400 млн долларов.