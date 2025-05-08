Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске

Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РКК сложит оружие и объявит о своем роспуске в ближайшие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил Эрдоган на встрече с группой министров и депутатов.

"Мы преодолели все препятствия. Сегодня-завтра РКК сложит оружие и объявит о роспуске", - сказал он.

По его словам, для Турции начинается новая эра, и политикам придется проделать большую работу.

Президент также затронул тему антикоррупционной операции в муниципалитете Стамбула, отметив, что государство обеспечит все условия для правосудия.