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Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске

Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске
В регионе
8 мая 2025 г. 14:26
Эрдоган: РКК скоро сложит оружие и объявит о роспуске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РКК сложит оружие и объявит о своем роспуске в ближайшие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил Эрдоган на встрече с группой министров и депутатов.

"Мы преодолели все препятствия. Сегодня-завтра РКК сложит оружие и объявит о роспуске", - сказал он.

По его словам, для Турции начинается новая эра, и политикам придется проделать большую работу.

Президент также затронул тему антикоррупционной операции в муниципалитете Стамбула, отметив, что государство обеспечит все условия для правосудия.

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Версия на английском языке Erdogan: PKK will lay down arms and declare its dissolution soon
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Bu gün-sabah PKK silahı yerə qoyub təşkilatı ləğv edəcək

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