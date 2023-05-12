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Эрдоган: Решение о результатах выборов принимает не Запад, а народ

Эрдоган: Решение о результатах выборов принимает не Запад, а народ ”Решение о результатах выборов принимает народ, а не Запад".
В регионе
12 мая 2023 г. 17:24
Эрдоган: Решение о результатах выборов принимает не Запад, а народ

”Решение о результатах выборов принимает народ, а не Запад".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на митинге в Стамбуле.

По его словам, заявления председателя CHP Кемаля Кылычдароглу об управлении выборами из России являются необоснованными: “Он часто лжет".

Эрдоган заявил, что сейчас большинство западных стран хотят разгрома правящей Партии справедливости и развития (АК).

Напомним, что ранее Кылычдароглу заявил, что Россия осуществляет вмешательство в выборы.

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Версия на английском языке Erdogan: Not West but people decide results of elections
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Seçkilərin nəticəsi ilə bağlı qərarı Qərb yox, xalq verir”

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