Эрдоган: Решение о результатах выборов принимает не Запад, а народ

”Решение о результатах выборов принимает народ, а не Запад".

”Решение о результатах выборов принимает народ, а не Запад".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на митинге в Стамбуле.

По его словам, заявления председателя CHP Кемаля Кылычдароглу об управлении выборами из России являются необоснованными: “Он часто лжет".

Эрдоган заявил, что сейчас большинство западных стран хотят разгрома правящей Партии справедливости и развития (АК).

Напомним, что ранее Кылычдароглу заявил, что Россия осуществляет вмешательство в выборы.