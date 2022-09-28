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Эрдоган: "Референдумы" осложнят дипломатический процесс по Украине

Эрдоган: "Референдумы" осложнят дипломатический процесс по Украине Односторонние "референдумы" на подконтрольных российской стороне территориях Украины осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.
В регионе
28 сентября 2022 г. 15:49
Эрдоган: Референдумы осложнят дипломатический процесс по Украине

Односторонние "референдумы" на подконтрольных российской стороне территориях Украины осложняют усилия по активизации дипломатического процесса.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что Эрдоган выразил удовлетворение успешной реализацией договоренности по обмену пленными между Украиной и Россией, отметив, что работа в этом направлении продолжалась долгое время.

Он подчеркнул, что Турция готова к посильному вкладу в прекращение войны путем мирных переговоров.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenski ilə danışıb

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