Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий

"Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий".
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Турецкий лидер отметил, что ядерная война приведет к катастрофе.
"Не стоит даже думать об этом. Я надеюсь, что лучшим способом было бы решить этот вопрос дипломатическим путем. Референдум на ряде оккупированных территориях Украины о присоединении к России, и даже решение России о мобилизации вызывают беспокойство. Это создает сложности для стабильности", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.
Президент Турции добавил, что планирует завтра провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.