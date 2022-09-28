Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий

"Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий".

"Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий".

Как передает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Türk.

Турецкий лидер отметил, что ядерная война приведет к катастрофе.

"Не стоит даже думать об этом. Я надеюсь, что лучшим способом было бы решить этот вопрос дипломатическим путем. Референдум на ряде оккупированных территориях Украины о присоединении к России, и даже решение России о мобилизации вызывают беспокойство. Это создает сложности для стабильности", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Президент Турции добавил, что планирует завтра провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.