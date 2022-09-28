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Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий

Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий "Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий".
В регионе
28 сентября 2022 г. 23:56
Эрдоган: Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий

"Референдум на территориях Украины создает сложности для дипломатических усилий".

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Türk.

Турецкий лидер отметил, что ядерная война приведет к катастрофе.

"Не стоит даже думать об этом. Я надеюсь, что лучшим способом было бы решить этот вопрос дипломатическим путем. Референдум на ряде оккупированных территориях Украины о присоединении к России, и даже решение России о мобилизации вызывают беспокойство. Это создает сложности для стабильности", - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Президент Турции добавил, что планирует завтра провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Ukrayna ərazilərində keçirilən referendum diplomatik səyləri çətinləşdirir"

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