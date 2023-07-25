Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны

Турция реализует 850 различных проектов, которые оставят свой след в оборонной промышленности страны.

Турция реализует 850 различных проектов, которые оставят свой след в оборонной промышленности страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам 16-й международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле.

Глава государства напомнил, что в ходе его визита в страны Персидского залива были достигнуты крупнейшие в истории республики экспортные контракты в сфере оборонной промышленности.

"Мы верим, что на IDEF 2023 будут достигнуты новые", - отметил Эрдоган.

Президент сообщил о достижении рекордного объема экспорта в сфере оборонпрома почти в 3 млрд долларов за шесть месяцев текущего года.

"Наша цель в 2023 году достичь показателя в 6 млрд долларов", - добавил глава государства.

Отметим, что IDEF-2023 продлится до 28 июля. На выставке будут представлены боевые и тактические бронетранспортеры, наземные беспилотные транспортные средства, управляемые ракеты, военные симуляторы, оборудование для уничтожения взрывчатых материалов и другие новейшие разработки в сфере ВПК.