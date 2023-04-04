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Эрдоган: реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия

Эрдоган: реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции из Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия.
В регионе
4 апреля 2023 г. 22:06
Эрдоган: реализация зерновой сделки предотвратила глобальный кризис продовольствия

Реализация стамбульских договоренностей по экспорту сельхозпродукции из Украины позволила предотвратить глобальный кризис продовольствия.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в президентском дворце в Анкаре во время ифтара по случаю священного месяца Рамазан для аккредитованных в турецкой столице послов зарубежных государств.

"Благодаря реализации зерновой сделки мы сумели предотвратить глобальный кризис продовольствия. Инициатива создания черноморского зернового коридора показала, что, несмотря на условия войны, существуют предпосылки для переговоров и достижения договоренностей", - сказал Эрдоган, выразив надежду на справедливое урегулирование украинского кризиса.

Этому, по его мнению, могут способствовать регулярные контакты с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Мы говорим практически каждую неделю, верим в справедливое урегулирование кризиса", - подчеркнул турецкий лидер.

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