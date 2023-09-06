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Эрдоган: Реализация Среднесрочной программы позволит Турции стать процветающей страной

Эрдоган: Реализация Среднесрочной программы позволит Турции стать процветающей страной В рамках новой Среднесрочной программы развития Турция намерена добиться роста дохода на душу населения до 14,85 тыс. долларов.
В регионе
6 сентября 2023 г. 16:33
Эрдоган: Реализация Среднесрочной программы позволит Турции стать процветающей страной

В рамках новой Среднесрочной программы развития Турция намерена добиться роста дохода на душу населения до 14,85 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на презентации программы.

По его словам, благодаря реализации Среднесрочной программы Турция станет сильной, безопасной и процветающей страной.

Он сказал, что правительство страны намерено принять меры для роста занятости в среднем на 909 тыс. человек в год, в общей сложности на 2,7 млн человек с тем, чтобы добиться снижения уровня безработицы до однозначного показателя.

Эрдоган также отметил, что в рамках среднесрочной программы развития планируется увеличить экспорт до 300 млрд долларов, а доходы от туризма - до более чем 70 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Ortamüddətli Proqramın həyata keçirilməsi Türkiyənin firavan ölkəyə çevrilməsinə imkan verəcək”
Версия на английском языке Erdogan: Implementation of medium-term program to help Türkiye to become prosperous country

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