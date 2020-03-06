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Эрдоган: Развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

Эрдоган: Развертывание ЗРС С-400 начнется в апреле

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Развертывание зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 начнется в апреле. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе общения с турецкими журналистами по возвращении из Москвы после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Они [ЗРС С-400] уже принадлежат нам. В апреле начнется их развертывание", - заявил Эрдоган.

Напомним, президент Турции  накануне посетил  Москву для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе. Переговоры В. Путина и Р. Т. Эрдогана продлились несколько часов

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