​Эрдоган рассказал о своей поездке в страну, где произошел взрыв

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отменит свой визит в Сомали. Как сообщает Report, со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил сам Эрдоган.

В столице Сомали Могадиши перед зданием, где должна была остановиться турецкая делегация, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

В результате погибли пять полицейских. Члены турецкой делегации, которые поехала в Могадиши с целью подготовки визита президента, не пострадали.

Визит президента Турции осуществится 23 января.

Отметим, что в июле 2013 года неизвестный взорвал себя перед посольством Турции в Сомали. В результате погиб турецкий полицейский Синан Йылмаз. Ответственность за этот теракт взяла на себя тесно связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб", которая была обеспокоена оказываемой Турцией помощью Сомали.