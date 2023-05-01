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Эрдоган рассказал о работе, проделанной в социальной сфере в Турции

Эрдоган рассказал о работе, проделанной в социальной сфере в Турции "Мы выполнили желания 2 миллионов граждан, которые ждут выхода на пенсию"
В регионе
1 мая 2023 г. 17:33
Эрдоган рассказал о работе, проделанной в социальной сфере в Турции

"Мы выполнили желания двух миллионов граждан, которые ждут выхода на пенсию".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на собрании Союза государственных служащих.

По словам главы государства, минимальный размер трудовой пенсии в стране уже составляет 7 500 лир: "Мы также решили проблемы около 500 тыс. контрактников, работающих в различных государственных учреждениях".

Турецкий лидер отметил, что борьба с инфляцией будет продолжена: "До сегодняшнего дня наши чиновники и простые рабочие не пострадали от инфляции и не пострадают в будущем".

Кроме того, Эрдоган поблагодарил чиновников: "Вы проделали большую и кропотливую работу. Я хочу, чтобы эта традиция продолжилась и в будущем. Организации гражданского общества играют важную роль в жизни нашей страны. Мы убедились в этом после землетрясения 6 февраля. Они внесли важный вклад в ликвидацию последствий стихийного бедствия".

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyədə sosial sahədə görülən işlərdən danışıb

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