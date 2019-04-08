​Эрдоган рассказал о повестке беседы с Путиным

“В прошлом году наш торговый оборот с Россией возрос на 15%, составив 26 млрд. долларов”.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в аэропорту Ататюрка накануне вылета в Россию.

Поведав о значимости визита в Россию, Эрдоган отметил усиление сотрудничества между Анкарой и Москвой, которое, по его убеждению, будет только расширяться со временем. Президент Турции подчеркнул, что это будет третья с начала года встреча тет-а-тет с российским коллегой. "Нынешняя встреча станет третьей по счету в этом году. Мы намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и региональную проблематику". По словам Эрдогана, на встрече будет также затронут визовый вопрос: "Главная наша цель – расширение визового режима и его распространение на всех граждан ". Отметим, что встреча между президентами России и Турции состоится сегодня, 8 апреля, в Москве на полях заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Основными вопросами на повестке будет отмена визового режима и ситуация в Сирии.