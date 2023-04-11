Эрдоган рассказал о планах в случае повторного избрания президентом Турции

Приоритетом в предстоящий период является ликвидация последствий землетрясения 6 февраля, восстановление разрушенных городов.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе публичного представления избирательной платформы Партии справедливости и развития, председателем которой он является, и кандидатов в депутаты от партии.
По его словам, безопасность жизни и имущества граждан страны является приоритетом для властей: “Мы постараемся привести наши города в состояние повышенной готовности к стихийным бедствиям”.
Эрдоган сказал, что Турция продолжит борьбу с терроризмом и в будущем. "Мы укрепим нашу систему правового государства, не будем закрывать глаза на вмешательство террористических организаций в политику", - сказал он.
Турецкий лидер также подчеркнул, что в случае переизбрания на пост главы государства, он продолжит нынешний политический курс: “Мы будем работать над созданием атмосферы стабильности и сотрудничества в мире”.
Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.