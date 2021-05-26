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Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции

Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции Мы боролись с организованными преступными группировками
В регионе
26 мая 2021 г. 14:41
Эрдоган рассказал о борьбе с мафией в Турции
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"В течение 19 лет мы очищали Турцию от международных организованных преступных агентов, обезопасили страну".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на расширенном заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (АКР).

"Мы боролись с организованными преступными группировками. Мы по одному уничтожили их, перегородив доступ ко всем имеющимся у них возможностям. За последние 5 лет против подобных группировок было проведено около 1700 операций. Мы были неумолимы к "слезам" наркоторговцев. В этом направлении за 3,5 года проведено более 550 тыс. операций и задержаны 85 человек. В результате операций у них конфискованы наркотические вещества на сумму более 63 млрд лир", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdoğan speaks about fight against mafia in Turkey
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyədə mafiyalara qarşı mübarizədən danışıb

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